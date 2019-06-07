  • الجمعة ٣ شوال ١٤٤٠
  • الجمعة , يونيو 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254871 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: منوعات  
معجزة حقيقية.. طفلة تنقذ شقيقتها من غرق محتم!

معجزة حقيقية.. طفلة تنقذ شقيقتها من غرق محتم!

أظهرت طفلة في العاشرة من عمرها شجاعة منقطعة النظير عندما ألقت بنفسها وراء شقيقتها الصغرى التي كادت تغرق في المسبح. ‏

 وذكرت صحيفة (ديلي ميل)، أن الحادث وقع بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وصورته كاميرات المراقبة في المسبح.

وتظهر لقطات الفيديو الطفلة كالي داليس  (سنتان)، ترتدي طوق نجاة، وتقفز إلى الماء في المسبح لكنها تنقلب رأسا على عقب. وتحاول الطفلة البقاء على سطح الماء، لكنها تغرق بعد فترة وجيزة من الوقت ولا تلحظ ذلك سوى شقيقتها جايلا التي كانت على الجانب الآخر من المسبح.

وتركض جايلا مباشرة باتجاه أختها وتقفز إلى المسبح وتخرجها بسرعة، محاولة إخراج الماء من جوفها فورا. ويركض أبوا الطفلتين بعد ذلك عندما ينتبهان للأمر ويحاولان إنعاش الفتاة.

ونقلت كالي إلى المستشفى ووضع لها جهاز تنفس اصطناعي وعادت إلى وعيها بعد فترة من العلاج.

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/4071 sec