بسبب مرض نادر جدا، يخلع صبي جلده كما تفعل الأفاعي، فيما توقع الأطباء سابقا أن يموت الرضيع قبل بلوغه السنة من عمره ولكن...

يعاني الطفل إيليو فيغوريدة (13 سنة) بولاية فلوريدا الأمريكية، من اضطراب نادر يجبر جسده على شلح الجلد وكأنه أفعى . لقد دحض هذا الطفل جميع توقعات الأطباء القاتمة، التي أكدت بأنه لن يعيش سنة كاملة. لقد شخص الأطباء إصابته باضطراب خَلقي شبيه بمرض السماك. بتعبير آخر، ينتج جسم الطفل الخلايا الجديدة بسرعة شاذة، ما يحرمه من حاجز وقائي يرطب جلده الذي يعاني من تقشر مستمر.

وبسبب لون جلده الأحمر وتقشره، يرفض بقية الأطفال اللعب معه لأنهم يعتبرونه قبيحا ومعاقا. حتى أن بعض أقرانه نصحوه بالانتحار. ولكن على الرغم من كل هذه السلبيات الطفل متفائل ويريد أن يكون ملهما للأطفال الآخرين الذين يعانون من السماك. لذلك يدعوهم إلى رفض الانعزال في البيت والخروج إلى الشارع دائما، لأن هناك أناس طيبون ولطفاء يفهمون حالتنا.