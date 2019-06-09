  • الأحد ٥ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254870 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: منوعات  
صبي يخلع جلده كالأفعى

صبي يخلع جلده كالأفعى

بسبب مرض نادر جدا، يخلع صبي جلده كما تفعل الأفاعي، فيما توقع الأطباء سابقا أن يموت الرضيع قبل بلوغه السنة من عمره ولكن...

يعاني الطفل إيليو فيغوريدة  (13 سنة) بولاية فلوريدا الأمريكية، من اضطراب نادر يجبر جسده على شلح الجلد وكأنه أفعى . لقد دحض هذا الطفل جميع توقعات الأطباء القاتمة، التي أكدت بأنه لن يعيش سنة كاملة. لقد شخص الأطباء إصابته باضطراب خَلقي شبيه بمرض السماك. بتعبير آخر، ينتج جسم الطفل الخلايا الجديدة بسرعة شاذة، ما يحرمه من حاجز وقائي يرطب جلده الذي يعاني من  تقشر مستمر.

وبسبب لون جلده الأحمر وتقشره، يرفض بقية الأطفال اللعب معه لأنهم يعتبرونه قبيحا ومعاقا. حتى أن بعض أقرانه نصحوه بالانتحار. ولكن على الرغم من كل هذه السلبيات الطفل متفائل ويريد أن يكون ملهما للأطفال الآخرين الذين يعانون من السماك. لذلك يدعوهم إلى رفض الانعزال في البيت والخروج إلى الشارع دائما، لأن هناك أناس طيبون ولطفاء يفهمون حالتنا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/7974 sec