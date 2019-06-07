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رقم الخبر: 254865
تاريخ النشر: حزيران 07, 2019
الوقت: 14:19
الاقسام: سياسة
محاولات ملك السعودية في قمم مكة!
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الوفاق
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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