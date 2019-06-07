اعلن ذلك رئيس جامعة تبريز "رضا مجيدي" في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس، وقال: استنادا الى تقييم وتصنيف المؤسسة الوطنية للنخب في قسم الشؤون العلمية والفنية برئاسة الجمهورية للعام الماضي، فان جامعة تبريز حازت المرتبة الثامنة من بين المراكز الناشطة في جذب المتخصصين الايرانيين من خارج البلاد.

واشار مجيدي الى انه حسب هذا التقييم فان المراكز العشرة الاولى في جذب المتخصصين الايرانيين من خارج البلاد، هي على التوالي: جامعة طهران، جامعة شريف التقنية، مؤسسة "فرداي ايرانيان" الدولية لتطوير العلوم، جامعة الزهراء، جامعة طهران للعلوم الطبية، جامعة خوارزمي، جامعة تبريز، جامعة "نوشيرواني بابل" التقنية، ومعهد ابحاث رويان.

ووفقا لبيان مركز التفاعل الدولي بقسم الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية، فان أكثر من 90 جامعة ومعهد ابحاث ومجمع تكنولوجي ومركز ابداع وشركة معرفية تشارك في برنامج التعاون مع المتخصصين الايرانيين خارج البلاد، وخلال السنوات الاربع الماضية عاد في اطار هذا البرنامج اكثر من 1200 من المتخصصين والخبراء الايرانيين من خارج البلاد، كما تم خلال هذه الفترة إنشاء أكثر من 80 شركة ناشئة بدعم من مجمعات التكنولوجيا ومراكز الابتكار في البلاد يعمل فيها اكثر من 2400 شخص.

يذكر ان جامعة تبريز تأسست عام 1947 وضمت آنذاك كليتي الآداب والطب، وتضم في الوقت الحاضر اكثر من 21 كلية وعدة معاهد ومراكز ابحاث، وتتكون هيئتها العلمية من 800 استاذ، ويدرس فيها اكثر من 24 ألف طالب وطالبة.