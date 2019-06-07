أعلن مساعد مدير منظمة نقل الدم الايرانية بهادر كاظمي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في ايران بانتاج أجهزة الطرد المركزي الخاصة بانتاج مشتقات الدم.

وقال كاظمي، إنه في إنتاج مشتقات الدم كانت تستخدم أجهزة طرد مركزي مستوردة الا إنه تم استبدالها بالاجهزة المنتجة محليا.

وأضاف: إن الاجهزة المنتجة محليا تم تصنيعها وفق تقنيات متقدمة حيث تفوق سرعة دورانها 5000 آلاف دورة في الدقيقة وتستطيع فصل كريات الدم الحمراء عن البلازما والصفائح الدموية.

وتابع: إن الاجهزة المنتجة داخليا تقل كلفتها بكثير عن الاجهزة المصنعة في الخارج والتي كانت تستورد من شركات المانية.