وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية السيد علي ولايتي عزّى خلال برقية بوفاة زكية عبد الكريم نصر الله شقيقة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله، معربا ان تأثره وأسفه الشديد، كما سأل الباري تعالى الرحمة الواسعة والغفران لهذه السيدة التي واكبت محور المقاومة وحزب الله طوال سنوات الحرب والنضال والصبر والسلوان والاجر الجزيل لذويها والتوفيق الدائم للسيد حسن نصرالله./انتهى/.