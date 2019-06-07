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رقم الخبر: 254857 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:23 الاقسام: محليات  
ولايتي يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة شقيقته

ولايتي يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة شقيقته

أبرق مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية برسالة تعزية للامين العام لحركة حزب الله السيد حسن نصرالله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية السيد علي ولايتي عزّى خلال برقية بوفاة زكية عبد الكريم نصر الله شقيقة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله، معربا ان تأثره وأسفه الشديد، كما سأل الباري تعالى الرحمة الواسعة والغفران لهذه السيدة التي واكبت محور المقاومة وحزب الله طوال سنوات الحرب والنضال  والصبر والسلوان والاجر الجزيل لذويها والتوفيق الدائم للسيد حسن نصرالله./انتهى/.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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