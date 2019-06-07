وقالت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" ان من المحتمل ان هذه الزيارة تاتي قبل زيارة رئيس وزراء اليابان الى طهران للقاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف والتمهيد للزيارة المذكورة.

وكانت الحكومة اليابانية قد اعلنت امس الخميس رسميا بان رئيس الوزراء شينزو آبي سيزور طهران يوم 12 حزيران الجاري لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.