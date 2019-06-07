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رقم الخبر: 254855 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: محليات  
لاريجاني يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة شقيقته

لاريجاني يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة شقيقته

أبرق رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني برسالة تعزية بوفاة شقيقة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أبرق برسالة تعزية لوفاة زكية عبد الكريم نصر الله شقيقة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله، سائلا الباري تعالى الرحمة والغرفران للمرحومة والصبر والسلوان لذويها./انتهى/

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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