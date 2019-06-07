وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أبرق برسالة تعزية لوفاة زكية عبد الكريم نصر الله شقيقة الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله، سائلا الباري تعالى الرحمة والغرفران للمرحومة والصبر والسلوان لذويها./انتهى/