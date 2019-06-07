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رقم الخبر: 254854 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: عربيات  
غولان: خائفون من القتال والخسائر في غزة

غولان: خائفون من القتال والخسائر في غزة

قال نائب رئيس الأركان السابق في الكيان الصهيوني الجنرال المتقاعد يائير غولان، إن إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن.

وفي مقابلة له على القناة العبرية السابعة، سُئل غولان عن سبب عدم دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، واحتلاله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر".

وأضاف: "نحن لا نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة السكانية العالية يجري من فوق الأرض".

وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟ المعادلة وهمية، والافتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل الأجل، فإن هذا غير صحيح"./انتهى/

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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