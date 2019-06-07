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رقم الخبر: 254853 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:19 الاقسام: اقتصاد  
وزير الاقتصاد يدعو لانتهاض فرصة الحرب الاقتصادية للإستغناء عن النفط

وزير الاقتصاد يدعو لانتهاض فرصة الحرب الاقتصادية للإستغناء عن النفط

أكد وزير الااقتصاد الايراني على ضرورة تحقيق البرامج المؤدية الى تعزير الصادرات غير النفطية الرامية الى الحد من الاعتماد على النفط، معتبرا ان الحرب الاقتصادية ضد ايران تعد فرصة لتحقيق ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دج بسند اعتبر أن الحرب الاقتصادية المعادية ضد ايران تعد فرصة مناسبة لاستغناء البلاد عن الاعتماد على عائدات النفط، مؤكدا ضرورة تنفيذ البرنامج والمخططات التي تري الى تحقق هذا الهدف بصورة كاملة.

وجاء ذلك خلال لقائه في ميناء امير آباد مدراء الموانئ والملاحة البحرية والجمارك في محافظة مازندران (شمالي ايران)، كما أكد على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاقتصاد المقاوم وفق توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

واعتبر ميناء امير آباد بانه يمكنه ان يشكل جسر اتصال مناسب بين شمال وجنوب بحر قزوين وقال، ان هذا الميناء يمتلك امكانيات ومعدات مناسبة لتنفيذ هذا البرنامج.

واشار وزير الاقتصاد الى الاستثمارات الجيدة من قبل القطاع الخاص في ميناء امير آباد ودعا للمزيد من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، معتبرا هذا الامر نجاحا كبيرا لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تستهدف البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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