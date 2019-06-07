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رقم الخبر: 254852 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: محليات  
تعزيز العلاقات الثنائية بین ایران وترکیا

تعزيز العلاقات الثنائية بین ایران وترکیا

بحث سفير ايران في انقرة "محمد فرازمند" خلال لقائه مساعد وزير الخارجية التركي "يافوز سليم" تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين على مختلف الاصعدة.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة القضايا الثنائية لاسيما القضااي القنصلية والثقافية والتنفيذية بين ايران وتركيا.

وكتب السفير الايراني في انقرة على صفحته في موقع تويتر: إضافة الى اللجنة الاستراتيجية برئاسة وزيري الخارجية ولجنة المشاورات السياسية برئاسة مساعدي وزيري الخارجية للشؤون السياسية، فإن العلاقة بين باقي مساعدي وزارتي خارجية البلدين مدرجة أيضا على جدول الأعمال من اجل تنمية وإدارة العلاقات الثنائية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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