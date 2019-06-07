أشار مستشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد مرتضى قرباني الى اقتدار ايران العسكري، مؤكدا باننا لسنا دعاة حرب لكننا نرد بحزم على اي عدوان.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" قال العميد قرابني، ان قدرات ايران العسكرية استثنائية وهي اليوم في ذروة الاقتدار، وتحظى بافضل المصممين العسكريين والامكانيات والقوات العسكرية المستعدة وتقف امام اي تهديدات.

واكد مستشار القائد العام للحرس الثوري بان امضى سلاحنا هو الايمان بالله واضاف، اننا لسنا دعاة حرب على الاطلاق لكننا نرد بحزم على اي عدوان.

وصرح العميد قرباني بانه لو لم تتبع بعض دول المنطقة والجارة الاستكبار والصهاينة ودخلت من باب الصداقة مع ايران فبامكاننا ان نشكل الى جانب بعضا بعضا القوة الاسلامية الكبرى في العالم.

واكد بان الحرب تضر بالجميع لكننا بالاعتماد على شبابنا على جهوزية كاملة مائة بالمائة للدفاع عن بلادنا.