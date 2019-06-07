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رقم الخبر: 254849 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 12:37 الاقسام: دوليات  
واشنطن تصعّد ضد أنقرة.. وتعلّق تدريب الطيارين الأتراك على "إف-35"

واشنطن تصعّد ضد أنقرة.. وتعلّق تدريب الطيارين الأتراك على "إف-35"

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على مقاتلات "إف-35".
وحسب الوكالة، فإن المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، لم يستبعدا إمكانية إلغاء القرار في حال غيرت تركيا موقفها من صفقة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية، مضيفين أن القرار لا ينطبق إلا على الدفعات الجديدة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة الذين كان مقررا وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وأشار المسؤولان إلى أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بوقف تدريب الطيارين وطواقم الصيانة التركية المتواجدين حاليا في قاعدة "لوك" الجوية في أريزونا، مع أنه حسبما ذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي، كانت مثل هذه الخطوة قيد الدراسة بجدية.
ويخضع أربعة طيارين أتراك للتدريب حاليًا في قاعدة "لوك" بولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، كما يعمل هناك طياران تركيان إضافيان بصفة مدربين. وبالإضافة إلى هؤلاء الضباط الستة، هناك 20 عامل صيانة أتراك يتلقون التدريب في تلك القاعدة أيضا.
ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في نزاع علني منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة "إس-400" التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وتعتزم تركيا شراءها أيضا.
وتقول واشنطن إنه لا يمكن لتركيا امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية، لكنها تفادت حتى الآن اتخاذ خطوات لكبح أو وقف التدريب المزمع للطيارين الأتراك.
وأكدت أنقرة مرارا عزمها على إتمام صفقة شراء "إس-400" من روسيا رغم الضغوط الأمريكية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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