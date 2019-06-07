حيث إستغل ابن مدينة بوشهر الإيرانية هذه الفرصة ليتوجه بالتهاني والتبريك للوسط الفني في مدينته على هذا الإنجاز وتحدث عن تجربته مع فيلم "الفخ" القصير والذي تدور أحداثه حول إمرأتين عراقيتين تقومان بالدفاع عن بيوتها واطفالهما ضد الإحتلال والعدوان الأمريكي.

وفي نفس السياق تحدث غذباني عن أهمية الأفكار المعاصرة في سينما الأفلام القصيرة وضرورة الإهتمام بتحديث التوجهات في الشرق الاوسط تجاه العديد من المواضيع المطروحة.

وقد أشار غذباني إلى إخراج فيلمه ضمن سينما الثورة الإسلامية للأفلام القصيرة قبل مشاركته في العديد من الأحداث الفنية والسينمائية.

يشار إلى أن داريوش غذباني من مواليد عام 1975 في مدينة بوشهر الإيرانية وخريج جامعة سوره السينمائية والمسرحية التابعة لمدينة أصفهان.

ويحمل في ذاكرة عمله السينمائي حتى الأن 15 فيلماً قصيراً مثل : "رجال الشمس"، "الأمل"، "الوصال"، التنفس الإصطناعي" وغيرها.