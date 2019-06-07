ترشح الفيلم السينمائي الايراني "كما عانيت" للمخرج مصطفى سياري لنيل جائزة من مهرجان شيكاغو السينمائي في دورته السادسة والخمسين.

ترشح الفيلم السينمائي الايراني "كما عانيت" للمخرج مصطفى سياري لنيل جائزة من مهرجان شيكاغو السينمائي في دورته السادسة والخمسين.

والجائزة التي ترشح لها الفيلم هي جائزة "الموهبة الجديدة لآسيا" للمهرجان.

يذكر ان فيلم "كما عانيت" التجربة الاخراجية الاولى لسياري الذي سبق ان اخرج افلاماً قصيرة ناجحة منها: "يوم في النهاية" و"ماريجوانا" و"الهبوط".

وجاء في ملخص الفيلم: اسرة مكونة من اربعة اشخاص تذهب الى قرية مجهولة لدفن رب الأسرة تنفيذاً لوصيته، ولم يعرف اي شخص من الأسرة شيئاً عن هذه القرية من قبل.

ويمثل ادوار الفيلم الممثلون: وحيد راد، ونادر فلاح، والهام كردا، ومجيد آقائي، ووحيد راد، ومحمد رباني، وعلي مولائي

وتقام الدورة الـ56 لمهرجان شيكاغو السينمائي في الفترة 10 إلى 21 أكتوبر المقبل بمدينة شيكاغو الأميركية.