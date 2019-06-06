أفاد تقرير للمخابرات العسكرية الكولومبية،‭‭‭ ‬‬‬بأن ثلث المقاتلين في الجيش السابق لحركة "فارك" اليسارية المعارضة في كولومبيا، عادوا لحمل السلاح متجاهلين اتفاق السلام لعام 2016.

ويحدد التقرير عدد المقاتلين المنتمين لـ"فارك" بنحو 2300 في زيادة حادة عن نحو 300 وقت اتفاق السلام المثير للجدل.

ومع توقيع الاتفاق سلم قرابة 13 ألف عضو من حركة "فارك" منهم أكثر من 6000 مقاتل أسلحتهم لتدميرها وأنهوا من جانبهم حربا استمرت عشرات السنين وحصدت أرواح ما يربو على 260 ألف شخص وشردت الملايين.

وقال التقرير إن 31 جماعة منشقة عن "فارك" تعمل في مناطق تزرع الكوكا التي تستخدم في صنع الكوكايين وفي مناطق التعدين غير المشروع للذهب.

وقال الجنرال لويس فيرناندو نافارو قائد قوات الجيش الكولومبي: "إذا نظرتم إلى أماكن هذه الجماعات المسلحة المنظمة أو أماكن ظهورها تجدون ارتباطها بالجريمة حيث يظهر وجود كبير لتجارة المخدرات أو التعدين غير القانوني، كما تنشط هذه الجماعات في المناطق الحدودية خاصة قرب فنزويلا".

لكن الحزب السياسي التابع لـ"فارك"، والذي تشكل في أعقاب اتفاق السلام، قال إنه إلى جانب الضغوط الرامية لضم جماعات منشقة ضالعة في أنشطة غير مشروعة، فإن المقاتلين السابقين يحملون السلاح بسبب الإحباط الناجم عن نقص الفرص الاقتصادية والغضب بشأن العنف الذي يمارس ضدهم.