شددت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر على أن علاقة بلادها مع إيران قائمة على حقائق الجغرافيا والمصالح المشتركة.

ونشرت الخاطر في صفحتها على تويتر تسجيلا لحوار مع قناة الجزيرة قالت فيه: "علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة".

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية القطرية إلى أن علاقات بلادها بإيران "لا تختلف كثيرا عن علاقة عدد من دول الخليج منها عمان ومنها دولة الكويت بل لا تختلف عن علاقة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مع إيران، هناك مساحات مشتركة متعلقة بالجغرافيا وبعض المصالح المشتركة".

وكانت هذه هي الإجابة عن سؤال العلاقة بين قطر وإيران، الإجابة التي تقوم على تقييم الحقائق والواقع دون إفراطٍ أو تفريط.

إن الإطار العقلاني هو الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول، كما أن وجود مساحات من الاختلاف لا يعني استحالة وجود صيغة للتعايش: pic.twitter.com/e9hxbLxfCq

وأشارت الخاطر إلى أن "الشعب الإيراني شعب له تاريخ عريق بلا شك لكن هناك مساحات أيضا للاختلاف بيننا وبينهم قررنا أن نتعامل معها بعقلانية في إطار القوانين الدولية ونحن ندعو لوجود حوار بناء بين الأطراف كلها من أجل حل المسائل العالقة وتبقى طبعا مساحات الاختلاف بيننا وبينهم موجودة".

يأتي هذا التصريح بعد أن شاركت قطر في قمم مكة الثلاث ممثلة برئيس وزرائها عبد الله بن ناصر آل ثاني، لكنها أعلنت لاحقا تحفظها إزاء نتائج القمتين الطارئتين العربية والخليجية.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن تحفظ بلاده على بياني القمتين نابع من أنهما "أعدا دون استشارة الدول المشاركة، كما أنهما تضمنا بنودا لا تتفق مع السياسة الخارجية لقطر".