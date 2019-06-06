لقي شخص مصرعه اثر حادث حريق وقع في ميناء "الشهيد بهشتي" في جنوب ايران امس الاربعاء.

وقالت مديرة العلاقات العامة في جامعة هرمزكان للعلوم الطبية فاطمة نوروزيان في تصريح ادلت به لوكالة انباء "فارس" مساء الاربعاء ان شخصا اصيب بجراح بالغة اثر حادث الحريق الذي شب في ميناء "الشهيد بهشتي" حيث تم نقله بالاسعاف الى المستشفى للعلاج.

واضافت، ان الاجراءات الطبية لم تفلح في انقاذه حيث توفي بسبب شدة الجراح التي اصيب بها.

واوضحت بانه لم تكن هنالك اي اصابة اخرى جراء الحادث.

يذكر ان الشخص المتوفى اثر الحادث وهو محمد بهادري (51 عاما) كان يعمل في قسم الحراسة في الميناء.

وافادت تقارير ان حادث حريق وقع في احد مستودعات البتروكيمياويات في ميناء "الشهيد بهشتي" جنوب ايران عصر امس الاربعاء وتم اخماد الحريق بعد عدة ساعات.