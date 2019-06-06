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رقم الخبر: 254809 تاريخ النشر: حزيران 06, 2019 الوقت: 12:06 الاقسام: محليات  
ريابكوف: آفاق الاتفاق النووي قاتمة من دون آلية لتعويض ايران

ريابكوف: آفاق الاتفاق النووي قاتمة من دون آلية لتعويض ايران

اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "آفاق ​الاتفاق النووي​ مع إيران دون إنشاء آلية لتعويض طهران عن الخسائر الناجمة عن ​العقوبات الأمريكية​ ستكون قاتمة".
واوردت "ريانوفوستي" عن ريابكوف قوله أنه "إذا كانت الدول المتبقية الموقعة على الصفقة، التي لم تخرج منها، قادرة على تطوير نموذج فعال وعملي لتعويض إيران عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية، على الأقل جزئيا، من خلال الإبقاء على مستوى مقبول من صادرات النفط، وفي هذه الحالة، كما أعتقد، ستزداد فرص الحفاظ على الاتفاق النووي على هذا النحو".
كما أشار إلى أنه "إذا لم يتحقق ذلك فإن آفاق الاتفاق ستكون ضبابية، إن لم تكن قاتمة"، مضيفًا أنه "علينا أن نعترف أن زملاءنا في إيران عازمون على الحد من التزاماتهم التي تعهدوا بها بموجب الاتفاق النووي، وأشدد على ذلك، طوعًا، إذا لم يروا تغييرات حقيقية للأفضل في الوضع العام".
وأفاد ريابكوف بأن "اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي مع إيران قد يعقد في النصف الثاني من شهر حزيران الجاري"، مشددًا على أن "المسألة ليست فقط في الاجتماع بهذه الصيغة، وإنما في مستوى الاجتماع".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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