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رقم الخبر: 254808 تاريخ النشر: حزيران 06, 2019 الوقت: 12:00 الاقسام: محليات  
مساع يابانية لخفض التوتر بين ايران وامريكا

مساع يابانية لخفض التوتر بين ايران وامريكا

اعلن وزير خارجية اليابان تارو كونو بان بلاده ستستفيد من موقعها كصديق لايران واميركا لخفض التوتر بينهما.
وافادت قناة "ان اج كي" التلفزيونية اليابانية بان وزير خارجية اليابان اكد خلال حضوره امس الاربعاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الياباني على اواصر الصداقة العريقة بين بلاده وايران.
واضاف، ان اليابان تتخذ موقف الحياد في قضايا الشرق الاوسط ولم يكن لها اي تدخل سلبي في هذه المنطقة.
وقال وزير خارجية اليابان، ان طوكيو يمكنها الحوار مع جميع الاطراف المعنية وسوف لن تالو جهدا لخفض التوترات الاقليمية عن طريق الحوار.
ويخطط المسؤولون اليابانيون في الوقت الحاضر للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء شينزو آبي الى طهران ولقاءاته مع كبار المسؤولين الايرانيين منتصف حزيران الجاري.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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