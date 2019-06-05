  • الأربعاء ١ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يونيو 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254807 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 15:19 الاقسام: محليات  
لاريجاني يهنئ رؤساء البرلمانات في الدول الاسلامية بعيد الفطر المبارك

لاريجاني يهنئ رؤساء البرلمانات في الدول الاسلامية بعيد الفطر المبارك

بعث رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ببرقيات منفصلة الى نظرائه في برلمانات الدول الاسلامية، هنأهم فيها بحلول عيد فطر المبارك.

وجاء في برقيات علي لاريجاني الى رؤساء برلمانات الدول الاسلامية؛ يسرني ان اتقدم لمعاليكم بالتبريك والتهنئة بحلول عيد الفطر، عيد الرحمة والمغفرة، وتجلي الوحدة والمودة والايمان.
وأضاف: لدي اعتقاد راسخ، فإن تجاوز الظروف الصعبة الراهنة في العالم الاسلامي، يمكن فقط من خلال التمسك بتعاليم الدين الاسلامي المبين ومعارفه السامية والسيرة النبوية.
وأعرب لاريجاني عن أمله بأن تتجه الامة الاسلامية في ضوء بركات أعياد المسلمين الكبرى، من خلال تعاطفها ووحدتها نحو مستقبل زاهر مفعم بالسعادة والتوفيق.
وتمنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الرفعة والعزة المتنامية للامة الاسلامية والتوفيق والسلامة لرؤساء وأعضاء البرلمانات في الدول الاسلامية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/2043 sec