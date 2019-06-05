بعث رئيس البرلمان الايراني، يوم الاربعاء، ببرقيات منفصلة الى نظرائه في برلمانات الدول الاسلامية، هنأهم فيها بحلول عيد فطر المبارك.

وجاء في برقيات علي لاريجاني الى رؤساء برلمانات الدول الاسلامية؛ يسرني ان اتقدم لمعاليكم بالتبريك والتهنئة بحلول عيد الفطر، عيد الرحمة والمغفرة، وتجلي الوحدة والمودة والايمان.

وأضاف: لدي اعتقاد راسخ، فإن تجاوز الظروف الصعبة الراهنة في العالم الاسلامي، يمكن فقط من خلال التمسك بتعاليم الدين الاسلامي المبين ومعارفه السامية والسيرة النبوية.

وأعرب لاريجاني عن أمله بأن تتجه الامة الاسلامية في ضوء بركات أعياد المسلمين الكبرى، من خلال تعاطفها ووحدتها نحو مستقبل زاهر مفعم بالسعادة والتوفيق.

وتمنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الرفعة والعزة المتنامية للامة الاسلامية والتوفيق والسلامة لرؤساء وأعضاء البرلمانات في الدول الاسلامية.