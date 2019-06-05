|رقم الخبر: 254806
|تاريخ النشر: حزيران 05, 2019
|الوقت: 15:15
|الاقسام: محليات
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امير عبداللهيان يهنئ سفراء الدول الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
بعث المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، يوم الاربعاء، ببرقيات منفصلة الى سفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران، هنأهم فيها بحلول عيد الفطر السعيد.
وجاء في البرقيات التي بعثها حسين امير عبداللهيان الى سفراء الدول الاسلامية؛ اتقدم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، عيد المسلمين الاكبر، معربا عن امله بأن نشهد في ضوء معارف شهر رمضان المبارك وبركات عيد الفطر السعيد، تعزيز وترسيخ التعاطف والاخوة بين الامة الاسلامية.
وتمنى امير عبداللهيان التوفيق والسعادة لسفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران.
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