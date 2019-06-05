امير عبداللهيان يهنئ سفراء الدول الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك بعث المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، يوم الاربعاء، ببرقيات منفصلة الى سفراء الدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران، هنأهم فيها بحلول عيد الفطر السعيد.