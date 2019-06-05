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رقم الخبر: 254801 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:46 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية الايراني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بعيد الفطر

وزير الداخلية الايراني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بعيد الفطر

هنأ وزير داخلية الجمهورية الاسلامية الايرانية، نظراءه في عدد من الدول الاسلامية التي لديها تواصل مع وزارة الداخلية، بحلول عيد الفطر المبارك.


وبعث عبد الرضا رحماني فضلي ببرقيات منفصلة الى عدد من نظرائه في الدول الاسلامية ذات التواصل مع وزارة داخلية الجمهورية الاسلامية الايرانية، هنأهم فيها بحلول عيد الفطر المبارك.
وافتتح رحماني فضلي، برقياته الى نظرائه، بالحديث النبوي الشريف: (فَإِذَا کَانَتْ لَیلَةُ الْفِطْرِ وَ هِی تُسَمَّى لَیلَةَ الْجَوَائِزِ أَعْطَى اللَّهُ الْعَامِلینَ أَجْرَهُمْ بِغَیرِ حِسَابٍ)، واصفا عيد الفطر بأنه عيد المسلمين الكبير وعيد الشرف والكرامة ويوم منح اجر العبودية للامة الاسلامية والصائمين في شتى انحاء العالم، مقدما التهنئة لنظرائه والى حكوماتهم وشعوبهم.
وأعرب وزير الداخلي الايراني عن امله ومن خلال التأسي بتعاليم الاسلام ونبي الرحمة (صلى الله عليه وآله)، ان نشهد المزيد من ازدهار الدول الاسلامية وانتشار السلام والاستقرار والصداقة في أنحاء العالم اكثر مما مضى.
وتمنى رحماني فضلي السلامة لنظرائه وأسرهم، والتوفيق والتقدم لحكوماتهم وشعوبهم.


 

 
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