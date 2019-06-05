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رقم الخبر: 254799 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: محليات  
الرئيس الطاجيكي يهنىء الحكومة والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر

الرئيس الطاجيكي يهنىء الحكومة والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر

بعث الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمانوف" برقية الى نظيره الإيراني حسن روحاني مهنئا فيها حلول عيد الفطر السعيد للحكومة والشعب الإيراني .


و جاء في برقية الرئيس الطاجيكي "أنا مقتنع بأن العلاقات البناءة بين طهران ودوشنبه ستتم متابعتها في المستقبل وسوف تستجيب المصالح الحيوية للبلدين ".
و صرح الرئيس الطاجيكي أنه في أيام مبارك كهذه، نحن عازمون على التعاون في كل الأعمال الصالحة ودعم بعضنا البعض.
و في القسم الأخير من هذه البرقية ، تمنى للشعب الإيراني المزيد من التقدم.
و كان الرئيس روحاني قد وصف هذا العيد العظيم بأنه تعبير عن الوحدة والتضامن وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين من خلال إرسال برقية لنظيره الطاجيكي ، يهنئ فيها طاجيكستان شعبا وحكومة بحلول عيد الفطر.


 

 
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