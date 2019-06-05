

و جاء في برقية الرئيس الطاجيكي "أنا مقتنع بأن العلاقات البناءة بين طهران ودوشنبه ستتم متابعتها في المستقبل وسوف تستجيب المصالح الحيوية للبلدين ".

و صرح الرئيس الطاجيكي أنه في أيام مبارك كهذه، نحن عازمون على التعاون في كل الأعمال الصالحة ودعم بعضنا البعض.

و في القسم الأخير من هذه البرقية ، تمنى للشعب الإيراني المزيد من التقدم.

و كان الرئيس روحاني قد وصف هذا العيد العظيم بأنه تعبير عن الوحدة والتضامن وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين من خلال إرسال برقية لنظيره الطاجيكي ، يهنئ فيها طاجيكستان شعبا وحكومة بحلول عيد الفطر.





