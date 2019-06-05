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رقم الخبر: 254798 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:39 الاقسام: دوليات  
المحافظون البريطانيون يختارون خليفة ماي أواخر تموز/يوليو

المحافظون البريطانيون يختارون خليفة ماي أواخر تموز/يوليو

أعلن مقر حزب المحافظين البريطاني أن انتخاب زعيم جديد للحزب يحل محل تيريزا ماي سيجري في أواخر يوليو المقبل.


وأوضح حزب المحافظين في بيان له، اليوم الثلاثاء أن انتخاب زعيم جديد للحزب سيجري خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 22 يوليو.
ومن المقرر أن ينتخب زعيم جديد للحزب على مراحل، حيث سيتم اختيار مرشحين متصدرين اثنين من أصل المرشحين الـ 11، ثم سيصوت أعضاء الحزب في كافة أنحاء البلاد ليختاروا الزعيم من المنافسين الاثنين.
وأوضح حزب المحافظين أن أول جولة تصويت ستجري في 13 يونيو الجاري، والجولات التالية في 18 و19 و20 يونيو.
يذكر أن تيريزا ماي تولت قيادة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية عام 2017.
وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط “بريكست” في البرلمان، أعلنت تيريز ماي يوم 24 مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 يونيو الجاري. وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، الذي سيتولى أيضا رئاسة الحكومة.


 

 
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