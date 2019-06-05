الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني تزامناً مع إقامة صلاة عيد الفطر السعيد العظيمة في أنحاء إيران، أقام صباح يوم الأربعاء ٥/٦/٢٠١٩ آلاف المؤمنون في طهران صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الإمام الخميني (قدس سره) في طهران.