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رقم الخبر: 254797 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:37 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني

الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني

تزامناً مع إقامة صلاة عيد الفطر السعيد العظيمة في أنحاء إيران، أقام صباح يوم الأربعاء ٥/٦/٢٠١٩ آلاف المؤمنون في طهران صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الإمام الخميني (قدس سره) في طهران.
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخمينيالإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
 
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مصدر الخبر: http://arabic.khamenei.ir
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