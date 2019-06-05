الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني
الإمام الخامنئي يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني