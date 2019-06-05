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رقم الخبر: 254796 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:35 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشتري 2.2 مليون طن قمح محلي

إيران تشتري 2.2 مليون طن قمح محلي

اعلن مساعد الشؤون التخطيطية والاقتصادية بوزارة الزراعة الايرانية، عن بلوغ المشتريات الحكومية من القمح المحلي 2.2 مليون طن حتى الان منذ بداية موسم الحصاد (منتصف ابريل/نيسان).

وأوضح عبدالمهدي بخشندة في تصريح على هامش اجتماع المقر التنسيقي والاعلام الاقتصادي بوزارة الزراعة، بانه تم دفع مبلغ 32 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال)، للمزارعين ازاء هذه المشتريات.
يذكر أن ايران ستحقق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح للسنة الرابعة على التوالي، حيث من المتوقع انتاجها 14.5 مليون طن من هذا المنتج الاستراتيجي بالموسم الزراعي الجاري.


 

 
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