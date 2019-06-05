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رقم الخبر: 254795 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:33 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)

مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)

شارك قائد الثورة الإسلامية عصر يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠١٩ في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه) وألقى كلمة في جموع آلاف المحبّين والمشتاقين لمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه)
 
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مصدر الخبر: http://arabic.khamenei.ir
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