مشاركة الإمام الخامنئي في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه) شارك قائد الثورة الإسلامية عصر يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠١٩ في مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدّس سرّه) وألقى كلمة في جموع آلاف المحبّين والمشتاقين لمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران.