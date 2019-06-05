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رقم الخبر: 254793 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:17 الاقسام: محليات  
عراقجي: نامل بان تؤدي زيارة شينزو آبي الى طهران لخفض التوترات بالمنطقة

عراقجي: نامل بان تؤدي زيارة شينزو آبي الى طهران لخفض التوترات بالمنطقة

اعرب مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي عن امله بان تؤدي زيارة رئيس وزراء اليابان المرتقبة الى طهران بخفض التوترات في المنطقة.


وفي تصريح ادلى به لقناة "ان اج كي" اليابانية احتمل عراقجي ان تكون اليابان قادرة على افهام الاميركيين بالظروف الراهنة وقال، انني آمل بان تؤدي زيارة آبي الى طهران بخفض التوترات في المنطقة.
واشارت القناة الى تصريحات عراقجي الاخيرة بان ايران لم تكن راغبة سابقا بتوسط دولة ثالثة بين ايران واميركا وقالت ان تصريحات عراقجي حول زيارة آبي الى طهران مؤشر لترحيب طهران بوساطة طوكيو.
ورحب عراقجي بزيارة رئيس وزراء اليابان الى طهران وقال، ان آبي سيلتقي خلال الاسبوع القادم عددا من كبار المسؤولين الايرانيين وفي مقدمهم قائد الثورة الاسلامية.
يذكر ان رئيس وزراء اليابان سيقوم زيارة الى ايران خلال الفترة من 12 الى 14 حزيران /يونيو الجاري.



 

 
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