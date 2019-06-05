ووجه ظريف في هذه البرقيات التهنئة بعيد الفطر السعيد، متمنيا للحكومات والشعوب الاسلامية السعادة والنجاح.

وقد اعلنت غالبية الدول الاسلامية ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاربعاء اول ايام شوال وعيد الفطر السعيد فيما اعتبرت بعض الدول الاخرى امس الثلاثاء اول ايام العيد.





