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رقم الخبر: 254792 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: محليات  
ظريف يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بعيد الفطر السعيد

ظريف يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بعيد الفطر السعيد

بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقيات تهنئة لنظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ووجه ظريف في هذه البرقيات التهنئة بعيد الفطر السعيد، متمنيا للحكومات والشعوب الاسلامية السعادة والنجاح.
وقد اعلنت غالبية الدول الاسلامية ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاربعاء اول ايام شوال وعيد الفطر السعيد فيما اعتبرت بعض الدول الاخرى امس الثلاثاء اول ايام العيد.


 

 
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