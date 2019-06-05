بعث النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري برقيات تهنئة الى نظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



واعرب جهانغيري في برقيات التهنئة هذه عن امله بان يصبح عيد الفطر مظهرا للوحدة والتضامن بين الشعوب الاسلامية وان نشهد اجتثاث جذور الجور والظلم وكذلك استمرار السلام والاستقرار المستديم في العالم خاصة في العالم الاسلامي.



