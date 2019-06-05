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رقم الخبر: 254791 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: محليات  
جهانغيري يامل بان يصبح العيد مظهرا للوحدة والتضامن بين الشعوب الاسلامية

جهانغيري يامل بان يصبح العيد مظهرا للوحدة والتضامن بين الشعوب الاسلامية

بعث النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري برقيات تهنئة الى نظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.


واعرب جهانغيري في برقيات التهنئة هذه عن امله بان يصبح عيد الفطر مظهرا للوحدة والتضامن بين الشعوب الاسلامية وان نشهد اجتثاث جذور الجور والظلم وكذلك استمرار السلام والاستقرار المستديم في العالم خاصة في العالم الاسلامي.

 

 
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