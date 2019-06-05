

واعتبر الرئيس روحاني في هذه البرقيات عن امله بان نشهد ببركة شهر رمضان المبارك والقيم المعنوية الحاصلة من هذا العيد الكبير، المزيد من التضامن والتعاطف في صفوف الامة الاسلامية واجتثاث الحقد والنفاق ودحر الظالمين وارساء السلام والاستقرار في انحاء العالم.

واضاف، ان عيد الفطر هو تجسيد للوحدة والتضامن وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين، داعيا الباري تعالى ليمن على المسلمين بالعزة والشموخ.

