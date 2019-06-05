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رقم الخبر: 254790 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: عيد الفطر تجسيد للوحدة وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين

الرئيس روحاني: عيد الفطر تجسيد للوحدة وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة الى رؤساء الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد، معتبرا هذا العيد تجسيدا لوحدة وتضامن وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين.


واعتبر الرئيس روحاني في هذه البرقيات عن امله بان نشهد ببركة شهر رمضان المبارك والقيم المعنوية الحاصلة من هذا العيد الكبير، المزيد من التضامن والتعاطف في صفوف الامة الاسلامية واجتثاث الحقد والنفاق ودحر الظالمين وارساء السلام والاستقرار في انحاء العالم.
واضاف، ان عيد الفطر هو تجسيد للوحدة والتضامن وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين، داعيا الباري تعالى ليمن على المسلمين بالعزة والشموخ.
 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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