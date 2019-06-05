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رقم الخبر: 254789 تاريخ النشر: حزيران 05, 2019 الوقت: 12:10 الاقسام: محليات  
ظريف يدعو الى وقف صفقات السلاح للتحالف السعودي الاماراتي

ظريف يدعو الى وقف صفقات السلاح للتحالف السعودي الاماراتي

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر الى وقف صفقات السلاح للتحالف السعودي الاماراتي والتي تقود في نهاية المطاف الى ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني .

 وحث ظريف الدول التي تعقد صفقات السلاح مع تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن على وقف تسليم السلاح اليهما .

وانتقد الدعم التسليحي للرياض وقال ان هذه السلاح يقود في نهاية المطاف الى ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني الاعزل .

وكتب ظريف في تغريدته ان الشعب والمشرعين الغربيين يطالبون بوضع حد للكارثة الانسانية الناجمة من عدوان التحالف السعودي الاماراتي على اليمن ولكن حكوماتهم تسوق يوميا المزيد من الاسلحة لارتكاب جرائم الحرب في اليمن مؤكدا ان مساعينا لتسوية الازمة اليمنية سلميا قد رفضت مرارا مشددا على ضرورة وقف هذه الدوامة الشيطانية .

 

 
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