اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني أن يوم غد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان: "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد".

يذكر ان الوقف السني والمجمع الفقهي اعلنا امس الاثنين، ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.