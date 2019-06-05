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رقم الخبر: 254786 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 22:26 الاقسام: عربيات  
مكتب السيد السيستاني يعلن موعد أول أيام عيد الفطر

مكتب السيد السيستاني يعلن موعد أول أيام عيد الفطر

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني أن يوم غد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان: "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد".

يذكر ان الوقف السني والمجمع الفقهي اعلنا امس الاثنين، ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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