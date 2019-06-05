اعلن مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان يوم غد الاربعاء هو عيد الفطر السعيد.

اعلن مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان يوم غد الاربعاء هو غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر السعيد.

واصدر مكتب قائد الثورة الاسلامية بيانا مساء اليوم الثلاثاء اعلن فيه يوم غد الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وعيد الفطر السعيد.

هذا وسيؤم قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك حيث من المقرر ان تقام الصلاة في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاربعاء القادم

وفي العراق اعلن مكتب المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني أن يوم غد الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

الى ذلك اعلنت كل من عمان و مصر وفلسطين والاردن وعمان وتونس وباكستان و ماليزيا واندونيسيا واليابان واستراليا يوم غد الاربعاء غرة شهر شوال و اول ايام عيد الفطر.

وكانت السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وتركيا والجزائر قد اعلنت اليوم الثلاثاء اول ايام عيد الفطر السعيد.