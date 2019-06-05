|رقم الخبر: 254784
|تاريخ النشر: حزيران 04, 2019
|الوقت: 21:59
|الاقسام: عربيات
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حزب الله يستنكر الإعتداء الإرهابي على القوى الأمنية اللبنانية في طرابلس
استنكر حزب الله بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف القوى الأمنية اللبنانية في طرابلس عشية عيد الفطر السعيد.
واكد حزب الله في بيان أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر الوهابي التكفيري والإلغائي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء.
وشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة، واشاد "بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي وتقدميها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء".
وتقدم حزب الله من قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ويسأل الله الصبر لذويهم وعلو الدرجات.
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