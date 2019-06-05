واكد حزب الله في بيان أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر الوهابي التكفيري ‏والإلغائي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء.‏

وشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة، واشاد "‏بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي وتقدميها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ‏واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء".‏

وتقدم حزب الله من قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء بأحر التعازي ‏والمواساة، ويسأل الله الصبر لذويهم وعلو الدرجات. ‏