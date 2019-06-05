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رقم الخبر: 254782 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 21:42 الاقسام: اجتماعيات  
نصائح غذائية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في أيام العيد

نصائح غذائية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في أيام العيد

يقول خبراء التغذية ان المعدة في شهر رمضان المبارك، اعتادت على نظام طعام محدد وهو الإمتناع عن الطعام والشراب لفترة طويلة، ثم تناول وجبة الإفطار ويليها السحور، وبالتالي عند انتهاء هذا النظام وتناول الطعام في أي وقت قد تحدث بعض الإضطرابات الهضمية خلال أيام العيد، ولتجنب هذه المشكلات، يجب إتباع الآتى:

1- تناول وجبة إفطار خفيفة في الصباح الباكر مكونة من الجبن والطماطم والفول بالزيت والليمون.

2- عدم الإفطار على حلوى العيد لأن هذه الحلوى ثقيلة على المعدة مايسبب إضطرابات هضمية مزعجة.

3- الإكثار من تناول السوائل الدافئة والمياه لتسهيل وتنظيم عملية الهضم.

4- عدم الإفراط في تناول حلوى العيد حيث يكفى قطعتين من كل نوع على مدار اليوم للأصحاء، أما مرضى السكر والضغط والقلب يكفى قطعة واحدة فقط.

5- في حالة تناول الرنجة والفسيخ كعادة المصريون في أول أيام العيد يجب الإكثار من تناول الخضراوات والمياه والليمون لطرد السموم من الجسم وتنظيم عملية الهضم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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