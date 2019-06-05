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رقم الخبر: 254781 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 20:49 الاقسام: دوليات  
ترامب "واثق" من التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن هواوي الصينية

ترامب "واثق" من التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن هواوي الصينية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "واثق تماما" في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة حول مشاركة مجموعة هواوي الصينية في تطوير شبكة الانترنت من الجيل الخامس في بريطانيا، الأمر الذي لا تنظر إليه واشنطن بارتياح.

وأضاف في مؤتمر صحافي الثلاثاء مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن "أنا متأكد تمامًا من أنه سيكون لدينا اتفاق".

وتهدد واشنطن الحلفاء في الغرب بالحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا أشركوا هواوي في شبكات الجيل الخامس.

كما وقال ترامب إنه رفض لقاء زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن خلال زيارته بريطانيا، كما أنه لم يرَ أي "تظاهرة" احتجاجية ضده في لندن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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