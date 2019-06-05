واقيمت المراسم تحت شعار "الفكر الاخلاقي والعرفاني للامام الخميني (رض)" ضمن طاولة مستديرة بمشاركة 100 شخصية من المفكرين والباحثين والكتاب والصحفيين في بنغلاديش.

واشاد السفير الايراني محمد رضا نفر، خلال المراسم، بشخصية الامام الخميني (رض) ووصفه بأنه تفوق على العصر والزمان ولم تبل افكاره وشخصيته بعد عقود على رحيله بل منحتنا فرصة سانحة للتعرف على جوانب أخرى من شخصيته.

ووصف شخصية الامام الخميني (رض) بأنها لاترتبط بجغرافية ايران فقط بل ترتبط بالامة الاسلامية والبشرية برمتها.

ولفت الى إن الثورة الاسلامية كانت الظاهرة الاهم في القرن العشرين حيث قدم الامام الخميني (رض) مفهوم الاسلام الثوري الى العالم وماتزال افكاره الثورية ونمط معيشته تلهم الكثير من الناس.