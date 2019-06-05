واشاد اللواء باقري، في تصريح ادلى به خلال حضوره في مقر قوات الشرطة بطهران اليوم الثلاثاء، بنشاطات قوات الشرطة وقائدها العميد اشتري لارساء الامن في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، إن إرساء الامن خلال المراسم يكتسب أهمية كبيرة وحساسية حيث شهد الجميع الامن مناسب.

ووصف الامام الخميني (رض) بأن له حق كبير في عنق البشرية لأنه أعاد الاسلام الحنيف الى مكانته الحقيقية على الصعيد العالمي.

واثنى على اسلوب تعامل كوادر الشرطة مع الناس، موضحاً: أن قائد الثورة يحث على الدوام بالتعامل الطيب بين المسؤولين والشعب.