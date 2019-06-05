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رقم الخبر: 254778 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 20:22 الاقسام: سياسة  
اللواء باقري يشيد بالأمن الناجز خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)

اللواء باقري يشيد بالأمن الناجز خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)

أشاد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد حسين باقري بالأمن الناجز خلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض) في ضريحه الطاهر.

واشاد اللواء باقري، في تصريح ادلى به خلال حضوره في مقر قوات الشرطة بطهران اليوم الثلاثاء، بنشاطات قوات الشرطة وقائدها العميد اشتري لارساء الامن في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، إن إرساء الامن خلال المراسم يكتسب أهمية كبيرة وحساسية حيث شهد الجميع الامن مناسب.

ووصف الامام الخميني (رض) بأن له حق كبير في عنق البشرية لأنه أعاد الاسلام الحنيف الى مكانته الحقيقية على الصعيد العالمي.

واثنى على اسلوب تعامل كوادر الشرطة مع الناس، موضحاً: أن قائد الثورة يحث على الدوام بالتعامل الطيب بين المسؤولين والشعب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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