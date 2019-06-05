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رقم الخبر: 254777 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 20:17 الاقسام: اقتصاد  
وزير النفط الإيراني يعارض اقتراح أوبك تأجيل موعد الاجتماع القادم للمنظمة

وزير النفط الإيراني يعارض اقتراح أوبك تأجيل موعد الاجتماع القادم للمنظمة

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه يعارض اقتراح أوبك تأجيل موعد الاجتماع القادم للمنظمة إلى أوائل يوليو.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في رسالة الى الامانة العامة لأوبك، إنه يعارض اقتراح تأجيل موعد الاجتماع القادم للمنظمة إلى أوائل يوليو .

ومن المقرر حاليا أن تجتمع أوبك في 25 يونيو حزيران، ويلي ذلك محادثات تجريها مع روسيا في 26 يونيو حزيران. لكن مصادر داخل المنظمة قالت لرويترز إن روسيا تقترح تأجيل الاجتماع إلى الثالث والرابع من يوليو وإن السعودية تؤيد الاقتراح.

وكتب زنغنه "أعارض التعديلات المقترحة للمواعيد. لدي بالفعل جدول مشحون في تلك الفترة، علاوة على أنه لم يتم تقديم سبب ملح للنظر في هذا الموعد".

كما قالت أوبك إن الجزائر وكازاخستان وفنزويلا وليبيا أيضا تعارض تعديل الموعد.

وقالت عدة مصادر بأوبك إن تعديل المواعيد سيتطلب إجماعا. وقال مصدران إن أحد الخيارات سيكون الإبقاء على موعد اجتماع أوبك دون تغيير وتأجيل المحادثات مع الحلفاء إلى يوليو .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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