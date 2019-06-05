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رقم الخبر: 254774 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 20:00 الاقسام: رياضة  
إيران أفضل فريق بالمرحلة 1 من دوري الامم للطائرة

إيران أفضل فريق بالمرحلة 1 من دوري الامم للطائرة

أختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، منتخب ايران كـ أفضل فريق بالمرحلة الاولى من دوري الامم 2019 التي اقيمت في الصين.

جاء اختيار ايران كأفضل فريق المرحلة الاولى على خلفية تصدرها الترتيب بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط اثر فوزها على ايطاليا والصين والمانيا تواليا.

وحلت بعد ايران كل من منتخبات فرنسا والبرازيل والارجنتين وايطاليا من المركز الثاني حتى الخامس.

كما اختبر قائد منتخب ايران "سعيد معروف" كأفضل صانع الالعاب في هذه المرحلة.

يذكر أن المرحلة الثانية من الدوري الامم للكرة الطائرة2019 ستقام في اليابان بدءا من الجمعة المقبلة، فيما تستضيف مدينة "ارومية" شمال غرب ايران المرحلة الثالثة 14 يونيو/حزيران الجاري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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