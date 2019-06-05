اعتبر النائب في مجلس الشيوخ الروسي 'ايغور ماروزوف " ان الاتحاد الاوروبي ومنها الدول الاطراف في الاتفاق النووي اليوم امام اختبار مهم والتي يتوجب عليها ان تتصدى للضغوط الاميركية على ايران وفق تعهداتها بعد خروج اميركا من الاتفاق.

وقال ماروزوف في حديث خاص لمراسل ارنا ان اوضاع الخليج الفارسي اليوم معقدة جدا وهنالك راي رائج في اوساط الحكومة الاميركية بضرورة تقوية التواجد الاميركي في محيط ايران.

واضاف، ان هذا الاجراء حصل في مرحلة اولي من خلال نشر حاملة الطائرات والسفن الحربية الخاصة بنقل القوات المجوقلة.

واضاف، ان بقاء ايران في الاتفاق النووي رغم خروج اميركا منه قد جعل الاتحاد الأوروبي امام اختبار صعب في خصوص العلاقة مع إيران لان ايران عملت بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي وكان على هذه الدول العمل بتعهداتها وان تقف امام اميركا وتدافع عن ايران.

واعرب عن القلق من زيادة التواجد العسكري في الخليج الفارسي واحتمال دخول الناتو النزاع مؤكدا في الوقت ذاته بان ايران علي اتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن سيادتها الوطنية .