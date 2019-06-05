اقيمت مراسم حفل تابيني في الذكري الـ 30 لرحيل الامام الخميني (رض) مساء امس الاثنين في سفارة ايران في بكين بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية وموظفي السفارة وعائلاتهم والطلاب والتجار والايرانيين المقيمين في الصين.

واشار سفير ايران لدي الصين في المراسم الي نضالات الامام الخميني (رض) منذ ۵ حزيران عام۱۹۶۳ وقال انه يمكن اعتبار ۵ حزيران نقطة عطف في الثورة الاسلامية التي منحتنا هوية جديدة.

واكد محمد كشاورز زاده ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتوصل الي الحكم من خلال الانقلاب العسكري بل نتيجة مطاليب الشعب التقدمية بقيادة الامام الخميني (رض).

وقال ان الامام الخميني الراحل ( رض) كانت له خصائص مميزة واكد ان هذه الخصائص ادت ان يكون الامام قدوة في شتي المجالات من حياته الشخصية والاجتماعية والسياسية.

واعتبر السفير الايراني لدي الصين النشاطات الثوروية واالعدالة والمساواة واقامة الحكومة الاسلامية من خصائص الامام الخميني الراحل(رض) وقال ان الثقة بالنفس والكفاح بعيد النظر يعد من الخصال الاخرى للامام الخميني ( رض).

وقال ان الثورة الاسلامية الايرانية بعد انتصارها اقامت العلاقات مع العالم باسره سوي الكيان الصهيوني ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .

واشار الي انعدام الثقة بالقوي العظمي والاعتماد علي القدرات الداخلية والثقة للشباب والاحترام لاراء الخبراء من الميزات الاخري للامام الخميني الراحل وقال ان الامام له قدر كبير من المعرفة وفهم المجتمع والبيئة الدولية حيث كان قد توقع انهيار الاتحاد السوفيتي السابق خلال رسالة الى غورباتشوف.