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رقم الخبر: 254771 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 19:49 الاقسام: عربيات  
الدول العربية تنقسم في تحديد يوم العيد

الدول العربية تنقسم في تحديد يوم العيد

أعلنت السعودية أن يوم الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، بقرار من المحكمة العليا، بعد التباين الكبير بين مرصد "تمير وسدير"، حيث أعلن الأول رؤية الهلال في ما الثاني تعذر الرؤية.

وأثار تأخر الإعلان جدلا كبيرا وصل حد التندر بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان منصة سدير الشهيرة بالسعودية والتي ترقب الهلال تعذر رؤيته.

وبإعلان يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد، تتوافق السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين مع تركيا وغالبية مسلمي أوروبا، والتي أعلنت مبكرا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

فيما أعلنت كل من مصر وإيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

كان لافتا بتفاعل النشطاء تباين العيد في كل من الأردن وفلسطين ومصر مع العربية السعودية، وهو ما عزاه نشطاء إلى التباينات السياسية ودخولها حلبة الرؤية، حيث لم يسبق إلا نادرا تخلف تلك الدول عن اتباع السعودية بأول أيام العيد، وهي التي ابتدأت معها أول أيام شهر رمضان.

 
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