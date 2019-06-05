نجحت شركة إيرانية في تصدير جوارب "نانوية" بقيمة 1.5 دولار في العام الماضي إلى عدد من الدول الجوار منها العراق وأفغانسان وتركيا.

وفي هذا السياق توقع مدير الشركة المذكورة محمود ضرابي ارتفاع عوائد الشركة من تصدير المنسوجات النانوية إلى 5 مليون دولار مع نهاية العام الجاري (الإيراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

وأضاف أنه تم إرسال نماذج من المنسوجات النانوية الإيرانية إلى أيطاليا والسويد حيث لاقت الاهتمام والاستحسان مشيراً إلى أن الشركة على أعتاب عقد صفقات جديدة.

وتابع: إن الرابطة الإيرانية لإنتاج وتصدير المنسوجات والملابس أقامت معرضا في بغداد حيث شاركت فيه الشركة لافتاً إلى أن منتجاتها لاقت إقبالاً واسعاً.

واعتبر ردود الزبائن إيجابية متوقعاً ارتفاع معدل بيع المنسوجات في بلدان الجوار لاسيما في العراق.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى إحراز مزيد من التقدم على منافسيها الأجانب حيث تلقت طلباً من إيطاليا وتركيا مع أنها تعتبران من البلدان الرائدة في هذا المجال.

ونوه إلى أن منسوجات الشركة تباع في جميع محافظات البلاد مشيراً إلى أنها تسعى حالياً للارتقاء بجودة منتجاتها.