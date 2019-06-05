وأشار احمد خاتمي، في كلمته خلال مراسم القاها في شيراز/ جنوب ايران/ بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، الى مايثار بشأن المفاوضات مع اميركا، معتبرا أنها تعني الاستسلام وهو الوجه الآخر لها، موضحاً: أن اميركا لاتريد التفاوض بشأن قضايا ثانوية بل تركز على شؤون تعد شرفاً للنظام.

وفي سياق آخر وصف السلاح الصاروخي الايراني بمثابة شوكة في عيون اميركا، مؤكدا على مواصلة النشاطات ذات الصلة بالتكنولوجيا النووية التي باتت محلية الطابع.

ولفت الى أن ايران الاسلامية تهتف بصوت واحد يقوم على رفض المفاوضات حول القوة الصاروخية و"لا غيور يتفاوض حول شرفه".

ونوه خاتمي الى أن اميركا عاجزة عن شن أي هجوم على ايران بفضل الجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة واقتدارها.

وندد بالممارسات الاستكبارية للرئيس الاميركي ترامب، مشددا أنه سيذهب بأحلامه في الهيمنة على ايران الى الجحيم، وإنه في ظل الظروف الجارية تستخدم اميركا اقصى طاقاتها.

وفي سياق آخر اشار الى المشروع الاميركي المسمى "صفقة القرن"، مؤكدا أنها لن تحقق أية نتائج بفضل المقاومة، منوها الى أن التجارب التاريخية لاسيما في بلدان الجوار تدلل على أن تكلفة الاستسلام أكثر من تكلفة المقاومة.