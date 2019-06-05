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رقم الخبر: 254766 تاريخ النشر: حزيران 04, 2019 الوقت: 19:29 الاقسام: سياسة  
بدء مراسم احياء الذكرى السنوية الـ 30 لرحيل الامام الخميني (رض)
بحضور قائد الثورة الاسلامية..

بدء مراسم احياء الذكرى السنوية الـ 30 لرحيل الامام الخميني (رض)

بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، بدات عصر اليوم الثلاثاء مراسم احياء الذكرى السنوية الـ 30 لرحيل الامام الخميني (رض) بمشاركة جماهيرية غفيرة، عند مرقد الامام الراحل جنوب العاصمة طهران.

وانطلقت المراسم بتلاوة من آيات الذكر الحكيم ليلقي بعدها سماحة قائد الثورة الاسلامية كلمة في الحضور.

وقبل بدء هذه المراسم شارك منشدون حسينيون في القاء قصائد في رثاء الامام الخميني الراحل في الجموع االمشاركة.

ويشارك الكثير من المراسلين والصحفيين والمصورين من وكالات الانباء ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية هذه المراسم .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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