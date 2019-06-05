أحرز الرباع الايراني محمد حسيني 3 ميداليات ملونة بمنافسات وزن 89 كغم ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال 2019 في جزر فيجي اليوم الثلاثاء.

وتقلد حسيني الذي تنافس مع 10 رباعين، الميدالية الذهبية بخطف 157 كغم والبرونزية بحركة النتر 191 كغم و فضية المجموع 348 كغم.

وبذلك حل حسيني ثانيا في ترتيب منافسات 89 كغم، فيما تبوأ المركز الاول رباع سعودي بمجموع 349 كغم اما المركز الثالث فمن نصيب رباع بولندي بـ 346 كغم.

سبق ذلك اليوم حصول الرباع الايراني حسين سلطاني على 3 ميداليات برونزيات بفئة 81 كغم.

وتشارك البعثة الايرانية بـ 10 رباعين ببطولة العالم للشباب التي انطلقت في جزر فيجي السبت الفائت بمشاركة 248 رباعا من 17 بلدا.