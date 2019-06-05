وقالت وزارةالخارجية الروسية - في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء :إن الوفد الروسي دعا خلال الاجتماع الوزاري لمجلس دول بحر البلطيق إلى تطوير وثيقة إستراتيجية جديدة لمنطقة البلطيق، من شأنها تحديد الاتجاهات الرئيسية للتعاون متعدد الأطراف لفترة ما بعد عام 2020.

وأضاف البيان أن هذه التدابير تهدف لتحسين فعالية عمل المجلس، والتوافق على خارطة طريق لإصلاحه، لزيادة مرونة المنظمة وتحسين تفاعلها مع أشكال التعاون المتعددة الأطراف الأخرى في المنطقة، وزيادة فعالية عملها، مشيرا إلى أنه تم في ختام الجلسة اعتماد إعلان سياسي.

ويأتي البيان عقب الجلسة الوزارية لمجلس دول بحر البلطيق، التي عقدت أمس الإثنين، في مدينة (يورمالا) اللاتفية وترأس الوفد الروسي فيها نائب وزير الخارجية ألكسندر بانكين.

ويضم مجلس دول بحر البلطيق كلا من: روسيا، ألمانيا، الدنمارك، أيسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، فنلندا، السويد، إستونيا والاتحاد الأوروبي.